Індійська рупія впала до історичного мінімуму через війну РФ в Україні

На тлі загострення економічних наслідків війни РФ проти України, а також внаслідок затримки у підписанні важливого торговельного договору з США індійська рупія пробила чергове "дно".

Аналітики зазначають, що ситуацію ускладнює і відсутність активного втручання з боку центрального банку Індії, який останніми тижнями майже не стримував падіння курсу. Додатковий тиск створюють відпливи іноземного капіталу з індійських акцій, що ще більше знижує попит на рупію.

Економісти попереджають, що така тенденція може підвищити вартість імпортних товарів, вплинути на інфляцію та знизити купівельну спроможність населення.

Водночас уряд Індії працює над заходами для стабілізації курсу рупії, включаючи можливі валютні інтервенції та заохочення іноземних інвесторів залишатися на ринку. Експерти радять бізнесу та приватним особам уважно стежити за коливаннями курсу і планувати витрати відповідно до поточної ситуації.

Незважаючи на тимчасові труднощі, економісти вважають, що довгострокова стабілізація можлива за умов вирішення глобальних торговельних питань та нормалізації зовнішньоекономічних відносин.