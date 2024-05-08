В Індії заарештували чотирьох людей, які вербували найманців для війни проти України

Росія в Азії шукає найманців для війни проти України

РФ масово набирає людей для війни проти України, проте своїх сил їй бракує, тому вона шукає найманців у різних країнах, пропонуючи їм гроші та громадянство.

Ще в лютому Індія зверталася до РФ із проханням про дострокове звільнення деяких своїх громадян, які працювали в російській армії на "допоміжних посадах".

Також у березні Al Jazeera писало, що Російська Федерація завербувала на війну проти України громадян Шрі-Ланки, і деякі з них уже загинули.

А нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що найманці з Непалу, які прибули воювати проти України в лавах російської армії, масово дезертирують.

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