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В Індії заарештували чотирьох людей, які вербували найманців для війни проти України

Архівне фото: в Індії заарештували чотирьох людей (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Індії заарештували чотирьох людей, які займалися вербуванням найманців для відправки їх на війну проти України.

Про це заявило Центральне бюро розслідувань Індії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що четверо заарештованих працювали перекладачами і допомагали майбутнім найманцям оформляти візи, а також бронювати авіаквитки. 

Правоохоронці запевнили, що розслідування триває щодо інших обвинувачених, які є частиною міжнародної мережі з торгівлі людьми. Ще в березні заявлялося, що близько 35 громадян Індії обманом були втягнуті в Росію для подальшої участі у війні проти України.

Reuters пише, що сім'ї двох громадян Індії, які вже загинули на боці РФ, заявили, що їхні чоловіки хотіли працювати в армії Росії на посаді "помічників". А в МЗС Індії повідомили, що кожен випадок "гаряче обговорювався" з Росією. 

Росія в Азії шукає найманців для війни проти України

РФ масово набирає людей для війни проти України, проте своїх сил їй бракує, тому вона шукає найманців у різних країнах, пропонуючи їм гроші та громадянство.

Ще в лютому Індія зверталася до РФ із проханням про дострокове звільнення деяких своїх громадян, які працювали в російській армії на "допоміжних посадах".

Також у березні Al Jazeera писало, що Російська Федерація завербувала на війну проти України громадян Шрі-Ланки, і деякі з них уже загинули.

А нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що найманці з Непалу, які прибули воювати проти України в лавах російської армії, масово дезертирують.

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