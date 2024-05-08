В Индии арестовали четырех человек, которые вербовали наемников для войны против Украины

Россия в Азии ищет наемников для войны против Украины

РФ массово набирает людей для войны против Украины, однако своих сил ей не хватает, поэтому она ищет наемников в разных странах, предлагая им деньги и гражданство.

Еще в феврале Индия обращалась в РФ с просьбой о досрочном увольнении некоторых своих граждан, работавших в российской армии на "вспомогательных должностях".

Также в марте Al Jazeera писало, что Российская Федерация завербовала на войну против Украины граждан Шри-Ланки и некоторые из них уже погибли.

А недавно Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что наемники из Непала, прибывшие воевать против Украины в рядах российской армии, массово дезертируют.

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