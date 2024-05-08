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В Индии арестовали четырех человек, которые вербовали наемников для войны против Украины

Архивное фото: в Индии арестовали четырех человек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Индии арестовали четырех человек, которые занимались вербовкой наемников для отправки их на войну против Украины.

Об этом заявило Центральное бюро расследований Индии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что четверо арестованных работали переводчиками и помогали будущим наемникам оформлять визы, а также бронировать авиабилеты. 

Правоохранители заверили, что расследование продолжается в отношении других обвиняемых, которые являются частью международной сети по торговле людьми. Еще в марте заявлялось, что около 35 граждан Индии обманом были втянуты в Россию для дальнейшего участия в войне против Украины.

Reuters пишет, что семьи двух граждан Индии, которые уже погибли на стороне РФ, заявили, что их мужья хотели работать в армии России на должности "помощников". А в МИД Индии сообщили, что каждый случай "горячо обсуждался" с Россией. 

Россия в Азии ищет наемников для войны против Украины

РФ массово набирает людей для войны против Украины, однако своих сил ей не хватает, поэтому она ищет наемников в разных странах, предлагая им деньги и гражданство.

Еще в феврале Индия обращалась в РФ с просьбой о досрочном увольнении некоторых своих граждан, работавших в российской армии на "вспомогательных должностях".

Также в марте Al Jazeera писало, что Российская Федерация завербовала на войну против Украины граждан Шри-Ланки и некоторые из них уже погибли.

А недавно Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что наемники из Непала, прибывшие воевать против Украины в рядах российской армии, массово дезертируют.

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