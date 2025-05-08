В Індії пролунали вибухи поблизу аеропорту: ЗМІ пишуть про ракетну атаку Пакистану

В мережі були оприлюднені кадри, на яких показані вибухи в Амрітсарі (штат Пенджаб, Індія). Також на відео видні ракети в нічному небі.

Як передає Clash Report, індійська преса повідомляє з посиланням на розповіді жителів Амрітсару про серію гучних вибухів. Вони начебто пролунали, зокрема, поблизу аеропорту Амрітсар.

Також Clash Report наводить повідомлення індійських ЗМІ про те, що адміністрація округу Амрітсар розпочала процес відключення електроенергії.

Перед тим вдень, 7 квітня, міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар в ході інтерв'ю для Al Jazeera заявив, що Індія у вівторок начебто завдала ударів по цивільних. Крім того, за словами пакистанського чиновника, будь-які дії Нью-Делі з метою зупинки або перенаправлення постачання води з Пакистану буде вважатися офіційним Ісламабадом як оголошення війни.

Довідково: Амрітсар є містам у штаті Пенджаб на північному заході Індії. За відкритими даними, населення складає понад мільйон осіб.

В Амрітсарі розвинуті текстильна, цукрова промисловість, виробництво килимів, тут знаходиться головний храм сикхізму - Хармандир-Сахіб, у якому зберігається золота книга сикхів Ґрантг Сагіб (Granth Sahib).

Військові дії між Індією та Пакистаном

Кілька тижнів тому в індійській частині регіону Кашмір бойовики напали на групу туристів. Індія звинуватила в організації теракту Пакистан. Після цього конфлікт між країнами загострився. Минулої ночі Індія і Пакистан обмінялися ракетними ударами, внаслідок яких загинули і постраждали люди.

7 травня в Міністерстві закордонних справ України, реагуючі на обмін ударами Індії та Пакистану, закликали сторони почати діалог для врегулювання конфлікту.

Вчора президент США Дональд Трамп, реагуючі на ескалацію конфлікту, назвав це "ганьбою".

Більш детально про загострення між Пакистаном та Індією, про обмін ударами між ними, та чи може між країнами початися ядерна війна, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.