В Индии прогремели взрывы вблизи аэропорта: СМИ пишут о ракетной атаке Пакистана

В сети были обнародованы кадры, на которых показаны взрывы в Амритсаре (штат Пенджаб, Индия). Также на видео видны ракеты в ночном небе.

Как передает Clash Report, индийская пресса сообщает со ссылкой на рассказы жителей Амритсара о серии громких взрывов. Они якобы прозвучали, в частности, вблизи аэропорта Амритсар.

Также Clash Report приводит сообщения индийских СМИ о том, что администрация округа Амритсар начала процесс отключения электроэнергии.

Перед тем днем, 7 апреля, министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в ходе интервью для Al Jazeera заявил, что Индия во вторник якобы нанесла удары по гражданским. Кроме того, по словам пакистанского чиновника, любые действия Нью-Дели с целью остановки или перенаправления поставок воды из Пакистана будет считаться официальным Исламабадом как объявление войны.

Справочно: Амритсар является городом в штате Пенджаб на северо-западе Индии. По открытым данным, население составляет более миллиона человек.

В Амритсаре развиты текстильная, сахарная промышленность, производство ковров, здесь находится главный храм сикхизма - Хармандир-Сахиб, в котором хранится золотая книга сикхов Грантг Сахиб (Granth Sahib).

Военные действия между Индией и Пакистаном

Несколько недель назад в индийской части региона Кашмир боевики напали на группу туристов. Индия обвинила в организации теракта Пакистан. После этого конфликт между странами обострился. Прошлой ночью Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами, в результате которых погибли и пострадали люди.

7 мая в Министерстве иностранных дел Украины, реагируя на обмен ударами Индии и Пакистана, призвали стороны начать диалог для урегулирования конфликта.

Вчера президент США Дональд Трамп, реагируя на эскалацию конфликта, назвал это "позором".

Более подробно об обострении между Пакистаном и Индией, об обмене ударами между ними, и может ли между странами начаться ядерная война, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.