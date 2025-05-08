ua en ru
Чт, 08 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Индии прогремели взрывы вблизи аэропорта: СМИ пишут о ракетной атаке Пакистана

Четверг 08 мая 2025 00:11
UA EN RU
В Индии прогремели взрывы вблизи аэропорта: СМИ пишут о ракетной атаке Пакистана Иллюстративное фото: в Индии прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе индийского города Амритсар прогремели взрывы возле местного аэропорта. Это могла быть ракетная атака со стороны пакистанской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

В сети были обнародованы кадры, на которых показаны взрывы в Амритсаре (штат Пенджаб, Индия). Также на видео видны ракеты в ночном небе.

Как передает Clash Report, индийская пресса сообщает со ссылкой на рассказы жителей Амритсара о серии громких взрывов. Они якобы прозвучали, в частности, вблизи аэропорта Амритсар.

Также Clash Report приводит сообщения индийских СМИ о том, что администрация округа Амритсар начала процесс отключения электроэнергии.

Перед тем днем, 7 апреля, министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в ходе интервью для Al Jazeera заявил, что Индия во вторник якобы нанесла удары по гражданским. Кроме того, по словам пакистанского чиновника, любые действия Нью-Дели с целью остановки или перенаправления поставок воды из Пакистана будет считаться официальным Исламабадом как объявление войны.

Справочно: Амритсар является городом в штате Пенджаб на северо-западе Индии. По открытым данным, население составляет более миллиона человек.

В Амритсаре развиты текстильная, сахарная промышленность, производство ковров, здесь находится главный храм сикхизма - Хармандир-Сахиб, в котором хранится золотая книга сикхов Грантг Сахиб (Granth Sahib).

В Индии прогремели взрывы вблизи аэропорта: СМИ пишут о ракетной атаке Пакистана

Военные действия между Индией и Пакистаном

Несколько недель назад в индийской части региона Кашмир боевики напали на группу туристов. Индия обвинила в организации теракта Пакистан. После этого конфликт между странами обострился. Прошлой ночью Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами, в результате которых погибли и пострадали люди.

7 мая в Министерстве иностранных дел Украины, реагируя на обмен ударами Индии и Пакистана, призвали стороны начать диалог для урегулирования конфликта.

Вчера президент США Дональд Трамп, реагируя на эскалацию конфликта, назвал это "позором".

Более подробно об обострении между Пакистаном и Индией, об обмене ударами между ними, и может ли между странами начаться ядерная война, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Пакистан Ракетный удар Взрывы
NEWS
"Небо агрессора - неспокойное": Зеленский намекнул на ударный ответ РФ
"Небо агрессора - неспокойное": Зеленский намекнул на ударный ответ РФ
DAILY
Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине
Милан Лелич, Роман Кот Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине