Індія збільшує імпорт нафти з РФ до 10-місячного максимуму: подробиці від Reuters

Індійські нафтопереробні заводи замовили понад 10 партій ESPO з червневим завантаженням. Закупівлі відбулися до нових санкцій ЄС і Британії проти "тіньового флоту" Москви - нафтових танкерів і фінансових компаній.

Через високий попит Індії зросли ціни на ESPO, особливо для Китаю - найбільшого покупця цієї нафти. Зупинки на великих заводах Reliance і MRPL збільшили потребу у вигідному імпорті, каже аналітик Rystad Energy.

Частина вантажів доставляється за довгостроковими контрактами між Reliance і "Роснефтью".

Джерела Reuters на індійських НПЗ підтверджують високий інтерес до легкої малосолодкої нафти ESPO з премією близько 50 центів - 1 долара за барель від цін у Дубаї.

Аналітики відзначають, що Китай скорочує закупівлі через санкції та вичерпання квот, що підвищує пропозиції ESPO для Індії.

Через це премії для вантажів з липневим завантаженням на китайському ринку зросли до 2 доларів за барель, порівняно з 1,50-1,70 доларів для червневих партій.