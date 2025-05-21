Індія збільшує імпорт нафти з РФ до 10-місячного максимуму: подробиці від Reuters

Імпорт російської сирої нафти до Індії у травні досягне майже 1,8 млн барелів на день - це найвищий показник за останні 10 місяців. Попит зростає через активні закупівлі легких сортів, таких як ESPO Blend.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Індійські нафтопереробні заводи замовили понад 10 партій ESPO з червневим завантаженням. Закупівлі відбулися до нових санкцій ЄС і Британії проти "тіньового флоту" Москви - нафтових танкерів і фінансових компаній.
Через високий попит Індії зросли ціни на ESPO, особливо для Китаю - найбільшого покупця цієї нафти. Зупинки на великих заводах Reliance і MRPL збільшили потребу у вигідному імпорті, каже аналітик Rystad Energy.
Частина вантажів доставляється за довгостроковими контрактами між Reliance і "Роснефтью".
Джерела Reuters на індійських НПЗ підтверджують високий інтерес до легкої малосолодкої нафти ESPO з премією близько 50 центів - 1 долара за барель від цін у Дубаї.
Аналітики відзначають, що Китай скорочує закупівлі через санкції та вичерпання квот, що підвищує пропозиції ESPO для Індії.
Через це премії для вантажів з липневим завантаженням на китайському ринку зросли до 2 доларів за барель, порівняно з 1,50-1,70 доларів для червневих партій.
Як раніше повідомляло, ЄС може запропонувати міністрам фінансів G7 знизити поточну цінову межу на російську нафту, що транспортується морем, з 60 до 50 доларів за барель у рамках нового пакета санкцій проти Москви.
Вчора, 20 травня ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії і вже починає роботу над наступним.
Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав країни G7 знизити стелю цін на російську нафту вдвічі, тобто зі 60 до 30 доларів за барель.
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