Индия увеличивает импорт нефти из РФ до 10-месячного максимума: подробности от Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие заводы заказали более 10 партий ESPO с июньской загрузкой. Закупки состоялись до новых санкций ЕС и Британии против "теневого флота" Москвы - нефтяных танкеров и финансовых компаний.

Из-за высокого спроса Индии выросли цены на ESPO, особенно для Китая - крупнейшего покупателя этой нефти. Остановки на крупных заводах Reliance и MRPL увеличили потребность в выгодном импорте, говорит аналитик Rystad Energy.

Часть грузов доставляется по долгосрочным контрактам между Reliance и "Роснефтью".

Источники Reuters на индийских НПЗ подтверждают высокий интерес к легкой малосладкой нефти ESPO с премией около 50 центов - 1 доллара за баррель от цен в Дубае.

Аналитики отмечают, что Китай сокращает закупки из-за санкций и исчерпания квот, что повышает предложения ESPO для Индии.

Из-за этого премии для грузов с июльской загрузкой на китайском рынке выросли до 2 долларов за баррель по сравнению с 1,50-1,70 долларов для июньских партий.