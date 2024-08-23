Індія зацікавлена у збереженні цін на нафту розумними та стабільними, - МЗС

Візит прем'єра Індії до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом. Він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі Зеленський та Моді виступили зі спільною заявою. Зокрема, вони домовилися про проведення другого засідання спільної робочої групи з питань військово-технічного співробітництва.

Також Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю між країнами. Вони стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури.

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