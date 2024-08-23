Индия заинтересована в сохранении цен на нефть разумными и стабильными, - МИД

Как рассказал Джайшанкар, вопросы торговли энергоресурсами Индии и России поднимались во время переговоров премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам министра, Индия и международная экономика в целом заинтересованы в сохранении цен на нефть разумными и стабильными.

"Мы объяснили украинской стороне, каков сценарий развития энергетического рынка. Тот факт, что сегодня многие производители энергоносителей находятся под санкциями, делает рынок потенциально очень жестким", - отметил глава индийского МИД.