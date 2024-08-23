Індія зацікавлена у збереженні цін на нафту розумними та стабільними, - МЗС

Індія і міжнародна економіка загалом зацікавлені в збереженні цін на нафту розумними та стабільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара під час брифінгу за підсумками переговорів у Києві.

"Ми пояснили українській стороні, яким є сценарій розвитку енергетичного ринку. Той факт, що сьогодні багато виробників енергоносіїв перебувають під санкціями, робить ринок потенційно дуже жорстким", - зазначив глава індійського МЗС.

За словами міністра, Індія і міжнародна економіка загалом зацікавлені в збереженні цін на нафту розумними та стабільними.

Як розповів Джайшанкар, питання торгівлі енергоресурсами Індії та Росії порушували під час переговорів прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді та президента України Володимира Зеленського.

Візит прем'єра Індії до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом. Він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі Зеленський та Моді виступили зі спільною заявою. Зокрема, вони домовилися про проведення другого засідання спільної робочої групи з питань військово-технічного співробітництва.

Також Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю між країнами. Вони стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури.

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