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Индия заинтересована в сохранении цен на нефть разумными и стабильными, - МИД

Пятница 23 августа 2024 19:59
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Индия заинтересована в сохранении цен на нефть разумными и стабильными, - МИД Фото: министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Индия и международная экономика в целом заинтересованы в сохранении цен на нефть разумными и стабильными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара на брифинге по итогам переговоров в Киеве.

Как рассказал Джайшанкар, вопросы торговли энергоресурсами Индии и России поднимались во время переговоров премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам министра, Индия и международная экономика в целом заинтересованы в сохранении цен на нефть разумными и стабильными.

"Мы объяснили украинской стороне, каков сценарий развития энергетического рынка. Тот факт, что сегодня многие производители энергоносителей находятся под санкциями, делает рынок потенциально очень жестким", - отметил глава индийского МИД.

Визит премьера Индии в Киев

Напомним, сегодня, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский и Моди выступили с общим заявлением. В частности, они договорились о проведении второго заседания совместной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

Также Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве между странами. Они касаются медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры.

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