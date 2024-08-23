Индия заинтересована в сохранении цен на нефть разумными и стабильными, - МИД

Индия и международная экономика в целом заинтересованы в сохранении цен на нефть разумными и стабильными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара на брифинге по итогам переговоров в Киеве.