Індія запросила Путіна на саміт у грудні на тлі тарифного тиску США

Закупівля Індією російської нафти

Раніше Індія відмовилася від виконання вимог президента США Дональда Трампа щодо припинення закупівлі російської нафти після введення 50% тарифу на індійський експорт. Він пішов на цей крок, щоб змусити країну скоротити закупівлі нафти в РФ.

Нещодавно Трамп заявив, що планує знизити "в якийсь момент" ставки мит на імпорт з Індії через скорочення нею обсягів закупок нафти в Росії.

У вівторок, 11 листопада, стало відомо, що більшість нафтопереробних заводів Індії відмовилися від закупівель російської нафти. Це сталося через антиросійські санкції й торгівельні переговори США та Індії.

Нагадаємо, Індія - другий за величиною імпортер російської нафти у світі після Китаю. Історично країна майже не закуповувала нафту з РФ, надаючи перевагу поставкам із країн Близького Сходу.

Проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році та введення цінової стелі в 60 доларів за барель країнами "Великої сімки" ситуація змінилася.

Зазначимо, Індія не купувала нафту з підсанкційних Ірану та Венесуели. Натомість російська нафта залишалася дозволеною і дешевою, що призвело до різкого зростання імпорту.