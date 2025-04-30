Індія закрила небо для пакистанських літаків

Індія випустила повідомлення для льотчиків (NOTAM), в якому оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані та військових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India TV.

Як пише видання, таке рішення було прийнято на тлі ескалації напруженості між Індією та Пакистаном після після нападу бойовиків на групу туристів у спірному регіоні Кашмір.

Згідно з NOTAM, це обмеження діятиме з 30 квітня до 23 травня 2025 року, протягом якого жодному пакистанському літаку не буде дозволено входити в повітряний простір Індії.

Також відомо, що раніше Пакистан оголосив тимчасову безпольотну зону (NOTAM) над Ісламабадом і Лахором до 2 травня. Це рішення було прийнято на тлі можливого авіаудару з боку Індії. Згідно з новими обмеженнями, цивільним і військовим літакам заборонено літати над цими містами - такий крок часто роблять напередодні ризикованих військових дій або заходів у відповідь.