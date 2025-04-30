ua en ru
Ср, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Індія закрила небо для пакистанських літаків

Середа 30 квітня 2025 20:11
UA EN RU
Індія закрила небо для пакистанських літаків Ілюстративне фото: Індія закрила небо для пакистанських літаків (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Індія випустила повідомлення для льотчиків (NOTAM), в якому оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані та військових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India TV.

Як пише видання, таке рішення було прийнято на тлі ескалації напруженості між Індією та Пакистаном після після нападу бойовиків на групу туристів у спірному регіоні Кашмір.

Згідно з NOTAM, це обмеження діятиме з 30 квітня до 23 травня 2025 року, протягом якого жодному пакистанському літаку не буде дозволено входити в повітряний простір Індії.

Також відомо, що раніше Пакистан оголосив тимчасову безпольотну зону (NOTAM) над Ісламабадом і Лахором до 2 травня. Це рішення було прийнято на тлі можливого авіаудару з боку Індії. Згідно з новими обмеженнями, цивільним і військовим літакам заборонено літати над цими містами - такий крок часто роблять напередодні ризикованих військових дій або заходів у відповідь.

Конфлікт Індії та Пакистану

Нагадаємо, нещодавно між Індією та Пакистаном спалахнув серйозний конфлікт після нападу бойовиків на туристів у спірному регіоні Кашмір. Обидві країни, що мають ядерні арсенали, пригрозили одна одній війною, а на кордоні вже сталися перші сутички.

23 квітня в індійській частині Кашміру бойовики розстріляли групу туристів, що стало найкривавішим нападом за останні роки, внаслідок якого загинуло понад 20 осіб.

Індія звинуватила Пакистан в організації цього теракту, а також тимчасово вийшла з угоди щодо вод Інду з Ісламабадом.

Також прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії "повну оперативну свободу в ухваленні рішень про способи, цілі та терміни відповіді" Пакистану за теракт у Кашмірі.

Детальніше про те, що зараз відбувається між Індією та Пакистаном - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Пакистан
NEWS
Зеленський про нічний обстріл: проти Росії потрібен тиск, а не просто слова
Зеленський про нічний обстріл: проти Росії потрібен тиск, а не просто слова
DAILY
Генерал Ілля Павленко: Росія до початку війни з Україною була здатна захопити Європу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Ілля Павленко: Росія до початку війни з Україною була здатна захопити Європу