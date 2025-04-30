Индия закрыла небо для пакистанских самолетов
Индия выпустила уведомление для летчиков (NOTAM), в котором объявила о закрытии своего воздушного пространства для всех зарегистрированных в Пакистане и военных самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India TV.
Как пишет издание, такое решение было принято на фоне эскалации напряженности между Индией и Пакистаном после после после нападения боевиков на группу туристов в спорном регионе Кашмир.
Согласно NOTAM, это ограничение будет действовать с 30 апреля до 23 мая 2025 года, в течение которого ни одному пакистанскому самолету не будет разрешено входить в воздушное пространство Индии.
Также известно, что ранее Пакистан объявил временную бесполетную зону (NOTAM) над Исламабадом и Лахором до 2 мая. Это решение было принято на фоне возможного авиаудара со стороны Индии. Согласно новым ограничениям, гражданским и военным самолетам запрещено летать над этими городами - такой шаг часто делают накануне рискованных военных действий или ответных мер.
Конфликт Индии и Пакистана
Напомним, недавно между Индией и Пакистаном вспыхнул серьезный конфликт после нападения боевиков на туристов в спорном регионе Кашмир. Обе страны, имеющие ядерные арсеналы, пригрозили друг другу войной, а на границе уже произошли первые столкновения.
23 апреля в индийской части Кашмира боевики расстреляли группу туристов, что стало самым кровавым нападением за последние годы, в результате которого погибло более 20 человек.
Индия обвинила Пакистан в организации этого теракта, а также временно вышла из соглашения по водам Инда с Исламабадом.
Также премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа" Пакистана за теракт в Кашмире.
Подробнее о том, что сейчас происходит между Индией и Пакистаном - в материале РБК-Украина.
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