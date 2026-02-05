Індія вперше експортувала паливо до ЄС після відмови від російської нафти

Постачання палива до Італії

За даними відстеження суден та торговельних джерел, танкер Liwa-V класу Aframax, зафрахтований Reliance, частково розвантажив близько 390 тисяч барелів реактивного палива в італійському порту Ф’юмічіно поблизу Риму у період з 1 по 4 лютого. Це приблизно половина вантажу судна.

Зазначається, що танкер прибув до Італії ще на початку січня, однак розвантаження затрималося майже на три тижні. У компанії пояснили це несприятливими погодними умовами.

"Розвантаження було відкладене через негоду. Судно вже вивантажило значну частину вантажу та очікує можливості завершити операцію", - заявив речник Reliance Industries.

Відмова від російської нафти

Індія є одним із найбільших покупців російської сирої нафти, тому ринок уважно стежить за експортом переробленого палива до Європи після запровадження обмежень ЄС.

Reliance управляє двома нафтопереробними заводами у Джамнагарі, один із яких орієнтований на експорт.

Ще 20 листопада компанія повідомила про припинення переробки російської нафти на експортному підприємстві.

У Reliance також наголосили, що надали європейським покупцям письмові підтвердження про відсутність російської нафти у складі палива, яке постачається до ЄС.

Експорт Індії до Європи

За даними Kpler, минулого року Індія експортувала до Європи 4,1 млн тонн авіаційного палива, що майже утричі більше, ніж у 2021 році. У період з 2022 по 2025 роки країна забезпечувала близько 15% імпорту реактивного палива до Європи.

Водночас, за інформацією аналітиків, у січні до Європи прямує лише ще одна партія індійського авіапалива, а поставки дизельного палива з Індії до ЄС після заборони досі не фіксувалися.