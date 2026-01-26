Індія та ЄС готують масштабну торговельну угоду: Reuters дізналося умови

Індія та Євросоюз наближаються до укладення торговельної угоди, в межах якої Нью-Делі знизить імпортні мита на європейські авто до 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела агентства, обізнані з перебігом переговорів, розповіли, що сторони збираються підписати пакт про вільну торгівлю, якому дали назву "матір всіх угод".

Згідно з документом, уряд Індії планує негайно зменшити податок на обмежену кількість європейських автомобілів з імпортною ціною понад 15 тисяч євро. З нинішніх 70-110% він впаде до 40%, після чого мито поступово знизять до 10%.

Джерела розповіли, що зменшення мит не торкнеться електромобілів протягом перших п’яти років, після чого для них діятимуть аналогічні ставки. Таке рішення пояснюється захистом інвестицій місцевих виробників.

Reuters зазначає, що Індія та Євросоюз можуть оголосити про завершення переговорів щодо торговельної угоди вже у вівторок, 27 січня. Після цього сторони мають завершити узгодження деталей та ратифікувати документ.