У Трампа розкритикували Європу за угоду з Індією: фінансують війну проти себе

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європа фінансує війну проти самої себе, купуючи російську нафту через Індію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та Reuters .

"США пішли на набагато більші жертви, ніж європейці. Ми ввели 25-відсоткові мита на Індію за купівлю російської нафти. Вгадайте, що сталося минулого тижня? Європейці підписали торговельну угоду з Індією", - розповів він.

За його словами, російська нафта надходить до Індії, після чого її звідти вивозять і продають європейцям.

Що передувало

Reuters повідомило, що Індія та ЄС планують підписати пакт про вільну торгівлю, який називають "матір'ю всіх угод".

Документ спрямований на розширення двосторонньої торгівлі та збільшення індійського експорту різних товарів, серед яких текстиль та ювелірні вироби, на які з кінця серпня введено 50-відсоткові тарифи США.

Агентство пише, що уряд Нарендри Моді планує знизити тарифи на автомобілі, імпортовані з Європи, зі 110% до 40%. З часом ці мита зменшать до 10%, що полегшить доступ до ринку Індії ключових європейських автовиробників, зокрема, Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW.

Очікується, що угода між ЄС та Індією створить один із найбільших зон вільної торгівлі із населенням близько 2 млрд осіб та великою часткою світового ВВП.