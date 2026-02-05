Індія вперше експортувала паливо до ЄС після відмови від російської нафти
Індійська компанія Reliance Industries вперше після набуття чинності заборони ЄС на імпорт продукції з російської нафти експортувала авіаційне паливо до Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: Замість "стелі" - тотальний бан: ЄС готує найжорсткіший удар по нафті РФ
Постачання палива до Італії
За даними відстеження суден та торговельних джерел, танкер Liwa-V класу Aframax, зафрахтований Reliance, частково розвантажив близько 390 тисяч барелів реактивного палива в італійському порту Ф’юмічіно поблизу Риму у період з 1 по 4 лютого. Це приблизно половина вантажу судна.
Зазначається, що танкер прибув до Італії ще на початку січня, однак розвантаження затрималося майже на три тижні. У компанії пояснили це несприятливими погодними умовами.
"Розвантаження було відкладене через негоду. Судно вже вивантажило значну частину вантажу та очікує можливості завершити операцію", - заявив речник Reliance Industries.
Відмова від російської нафти
Індія є одним із найбільших покупців російської сирої нафти, тому ринок уважно стежить за експортом переробленого палива до Європи після запровадження обмежень ЄС.
Reliance управляє двома нафтопереробними заводами у Джамнагарі, один із яких орієнтований на експорт.
Ще 20 листопада компанія повідомила про припинення переробки російської нафти на експортному підприємстві.
У Reliance також наголосили, що надали європейським покупцям письмові підтвердження про відсутність російської нафти у складі палива, яке постачається до ЄС.
Експорт Індії до Європи
За даними Kpler, минулого року Індія експортувала до Європи 4,1 млн тонн авіаційного палива, що майже утричі більше, ніж у 2021 році. У період з 2022 по 2025 роки країна забезпечувала близько 15% імпорту реактивного палива до Європи.
Водночас, за інформацією аналітиків, у січні до Європи прямує лише ще одна партія індійського авіапалива, а поставки дизельного палива з Індії до ЄС після заборони досі не фіксувалися.
Відносини Індії з ЄС та критика США
Нагадаємо, у січні 2026 року Європейський Союз та Індія уклали угоду про вільну торгівлю після майже двадцяти років перемовин.
На тлі цього у Сполучених Штатах розкритикували співпрацю ЄС з Індією в енергетичній сфері, заявивши, що таким чином Європа фактично фінансує війну проти самої себе.
Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що російська нафта надходить до Індії, після чого переробляється та експортується до Європи, де її купують європейські країни.
Наразі Індія поступово зменшує об'єми закупівель російської сирої нафти та поступово шукає альтернативні ринки, оскільки побоюється вторинних санкцій з боку США. Через це в морі масово накопичуються танкери з російською нафтою.