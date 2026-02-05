ua en ru
Индия впервые экспортировала топливо в ЕС после отказа от российской нефти

Четверг 05 февраля 2026 14:33
Индия впервые экспортировала топливо в ЕС после отказа от российской нефти Фото иллюстративное: Индия впервые экспортировала топливо в ЕС после отказа от российской нефти (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Индийская компания Reliance Industries впервые после вступления в силу запрета ЕС на импорт продукции из российской нефти экспортировала авиационное топливо в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Вместо "потолка" - тотальный бан: ЕС готовит самый жесткий удар по нефти РФ

Поставки топлива в Италию

По данным отслеживания судов и торговых источников, танкер Liwa-V класса Aframax, зафрахтованный Reliance, частично разгрузил около 390 тысяч баррелей реактивного топлива в итальянском порту Фьюмичино близ Рима в период с 1 по 4 февраля. Это примерно половина груза судна.

Отмечается, что танкер прибыл в Италию еще в начале января, однако разгрузка задержалась почти на три недели. В компании объяснили это неблагоприятными погодными условиями.

"Разгрузка была отложена из-за непогоды. Судно уже выгрузило значительную часть груза и ожидает возможности завершить операцию", - заявил представитель Reliance Industries.

Отказ от российской нефти

Индия является одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти, поэтому рынок внимательно следит за экспортом переработанного топлива в Европу после введения ограничений ЕС.

Reliance управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Джамнагаре, один из которых ориентирован на экспорт.

Еще 20 ноября компания сообщила о прекращении переработки российской нефти на экспортном предприятии.

В Reliance также отметили, что предоставили европейским покупателям письменные подтверждения об отсутствии российской нефти в составе топлива, которое поставляется в ЕС.

Экспорт Индии в Европу

По данным Kpler, в прошлом году Индия экспортировала в Европу 4,1 млн тонн авиационного топлива, что почти втрое больше, чем в 2021 году. В период с 2022 по 2025 годы страна обеспечивала около 15% импорта реактивного топлива в Европу.

В то же время, по информации аналитиков, в январе в Европу направляется только еще одна партия индийского авиатоплива, а поставки дизельного топлива из Индии в ЕС после запрета до сих пор не фиксировались.

Отношения Индии с ЕС и критика США и критика США

Напомним, в январе 2026 года Европейский Союз и Индия заключили соглашение о свободной торговле после почти двадцати лет переговоров.

На фоне этого в Соединенных Штатах раскритиковали сотрудничество ЕС с Индией в энергетической сфере, заявив, что таким образом Европа фактически финансирует войну против самой себя.

В частности, министр финансов США Скотт Бессент отметил, что российская нефть поступает в Индию, после чего перерабатывается и экспортируется в Европу, где ее покупают европейские страны.

Сейчас Индия постепенно уменьшает объемы закупок российской сырой нефти и постепенно ищет альтернативные рынки, поскольку опасается вторичных санкций со стороны США. Из-за этого в море массово накапливаются танкеры с российской нефтью.

