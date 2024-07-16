Індія викликала посла України через критику Зеленського щодо візиту Моді до Москви

Індія викликала українського посла, щоб обговорити нещодавню критику з боку президента Володимира Зеленського щодо зустрічі голови індійського уряду Нарендри Моді з диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.
Міністерство закордонних справ (МЗС) Індії викликало посла ще вчора.
"Це чітко вказує на невдоволення Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра", - пише видання.
Зокрема стало відомо й те, що Делі відклало засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури на тлі інциденту.
Минулого тижня президент України розкритикував зустріч Моді з російським диктатором назвавши це "руйнівним ударом по мирних зусиллях".
"Сумно бачити, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає найвідомішого у світі злочинця в Москві", - додав Зеленський.
Прем'єр-міністр Індії перебував з візитом у Москві 9 липня. Як писало Reuters, голова уряду планував добиватись якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії під час перемовин.Зокрема він зробив заяву щодо війни на території України.
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