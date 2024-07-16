Індія викликала посла України через критику Зеленського щодо візиту Моді до Москви

Міністерство закордонних справ (МЗС) Індії викликало посла ще вчора.

"Це чітко вказує на невдоволення Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра", - пише видання.

Зокрема стало відомо й те, що Делі відклало засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури на тлі інциденту.

Що передувало

Минулого тижня президент України розкритикував зустріч Моді з російським диктатором назвавши це "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

"Сумно бачити, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає найвідомішого у світі злочинця в Москві", - додав Зеленський.

Візит Моді до Росії

Прем'єр-міністр Індії перебував з візитом у Москві 9 липня. Як писало Reuters, голова уряду планував добиватись якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії під час перемовин.Зокрема він зробив заяву щодо війни на території України.