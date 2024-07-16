UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Індія викликала посла України через критику Зеленського щодо візиту Моді до Москви

Фото: Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії та Володимир Путін, диктатор (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Індія викликала українського посла, щоб обговорити нещодавню критику з боку президента Володимира Зеленського щодо зустрічі голови індійського уряду Нарендри Моді з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Індії викликало посла ще вчора. 

"Це чітко вказує на невдоволення Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра", - пише видання. 

Зокрема стало відомо й те, що Делі відклало засідання  спільної з Україною робочої групи з питань культури на тлі інциденту.

Що передувало 

Минулого тижня президент України розкритикував зустріч Моді з російським диктатором назвавши це "руйнівним ударом по мирних зусиллях". 

"Сумно бачити, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає найвідомішого у світі злочинця в Москві", - додав Зеленський. 

Візит Моді до Росії 

Прем'єр-міністр Індії перебував з візитом у Москві 9 липня. Як писало Reuters, голова уряду планував добиватись якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії під час перемовин.Зокрема він зробив заяву щодо війни на території України. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІндія