Индия вызвала посла Украины из-за критики Зеленского по поводу визита Моди в Москву

Министерство иностранных дел (МИД) Индии вызвало посла еще вчера.

"Это четко указывает на недовольство Дели позицией Украины относительно комментариев Зеленского в адрес премьер-министра", - пишет издание.

В частности стало известно и то, что Дели отложило заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры на фоне инцидента.

Что предшествовало

На прошлой неделе президент Украины раскритиковал встречу Моди с российским диктатором назвав это "разрушительным ударом по мирным усилиям".

"Грустно видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого известного в мире преступника в Москве", - добавил Зеленский.

Визит Моде в Россию

Премьер-министр Индии находился с визитом в Москве 9 июля. Как писало Reuters, глава правительства планировал добиваться скорейшего освобождения индийцев из российской армии во время переговоров. В частности, он сделал заявление о войне на территории Украины.