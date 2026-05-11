Індія відмовилась від російського СПГ: Reuters з'ясувало причину

Агентство зазначає, що ця позиція підкреслює "тонкий баланс", якого третій за величиною в світі імпортер і споживач нафти намагається дотриматися між забезпеченням поставок енергоносіїв та уникненням поставок підсанкційного СПГ. Його складніше приховати і є більший ризик порушення законодавства.

Крім того, відмова Індії від купівлі російського газу також підкреслює обмеженість можливостей Москви переорієнтувати свій експорт газу на нові ринки.

Відстеження судна з СПГ

Одне з обізнаних джерел розповіло, що вивантаження СПГ з російського заводу "Портовая", що перебуває під санкціями США та розташований у Балтійському морі, стало неможливим попри те, що в середині квітня в якості пункту призначення була вказана Індія.

За словами джерела, судно відстежували, хоча документи вказують на неросійський характер вантажу. Танкер Kunpeng місткістю 138 200 кубічних метрів прямує до терміналу імпорту СПГ у Дахеджі на заході Індії. Зараз він перебуває поблизу сінгапурських вод і пункт призначення не вказано.

Складнощі із приховуванням вантажів

Одне з джерел розповіло, що вантажі сирої нафти можна приховати шляхом перевантаження з судна на судно в морі, але поставки СПГ приховати від супутникового стеження набагато складніше.

Індія готова купувати дозволений російський СПГ, але більша частина цих обсягів призначена для Європи. Джерело також зазначило, що Китай залишається великим покупцем як дозволеного, так і підсанкційного російського СПГ.