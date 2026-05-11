Индия отказалась от российского СПГ: Reuters выяснило причину

Агентство отмечает, что эта позиция подчеркивает "тонкий баланс", который третий по величине в мире импортер и потребитель нефти пытается соблюсти между обеспечением поставок энергоносителей и избежанием поставок подсанкционного СПГ. Его сложнее скрыть и есть больший риск нарушения законодательства.

Кроме того, отказ Индии от покупки российского газа также подчеркивает ограниченность возможностей Москвы переориентировать свой экспорт газа на новые рынки.

Отслеживание судна с СПГ

Один из осведомленных источников рассказал, что выгрузка СПГ с российского завода "Портовая", находящегося под санкциями США и расположенного в Балтийском море, стала невозможной, несмотря на то, что в середине апреля в качестве пункта назначения была указана Индия.

По словам источника, судно отслеживали, хотя документы указывают на нероссийский характер груза. Танкер Kunpeng вместимостью 138 200 кубических метров направляется к терминалу импорта СПГ в Дахеджи на западе Индии. Сейчас он находится вблизи сингапурских вод и пункт назначения не указан.

Сложности с сокрытием грузов

Один из источников рассказал, что грузы сырой нефти можно скрыть путем перегрузки с судна на судно в море, но поставки СПГ скрыть от спутникового слежения гораздо сложнее.

Индия готова покупать разрешенный российский СПГ, но большая часть этих объемов предназначена для Европы. Источник также отметил, что Китай остается крупным покупателем как разрешенного, так и подсанкционного российского СПГ.