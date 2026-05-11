Російська нафта дешевшає: Bloomberg повідомив про зростання знижки на Urals

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході знижка на сировину з РФ уперше за останній час збільшилася, що може призвести до скорочення доходів російського бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg .

Дисконт на Urals збільшився

Згідно з даними аналітиків, 7-8 травня середній дисконт на російську нафту Urals, яка експортується через західні порти РФ, зріс до 23,9 долара за барель щодо еталонної нафти Brent. Ще 5 травня цей показник становив 22,67 долара за барель.

При цьому середня вартість Urals у західних російських портах 8 травня досягла 80,61 долара за барель.

Премія при поставках до Індії скоротилася

Після доставки в Індію російську нафту продовжують продавати з премією до Brent, однак і цей показник помітно знизився.

Якщо в середині квітня премія становила 6,75 долара за барель, то вже 7-8 травня вона опустилася до 2,4 долара.

Експерти зазначають, що наразі неможливо точно визначити, чи отримує Росія повну вигоду від різниці між експортною вартістю нафти і ціною після постачання кінцевим покупцям.

Нафтові доходи Кремля можуть знизитися

У Bloomberg також нагадали, що Москва активно використовує прибуток від продажу нафти і газу для фінансування війни проти України.

Збільшення дисконту на Urals обмежує надприбутки російських нафтових компаній, що також впливає на обсяг податкових надходжень до бюджету Кремля.