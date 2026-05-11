Російська нафта дешевшає: Bloomberg повідомив про зростання знижки на Urals

16:15 11.05.2026 Пн
2 хв
Зростання дисконту на Urals зменшує доходи нафтокомпаній РФ і податкові надходження Кремля
aimg Анастасія Никончук
Російська нафта дешевшає: Bloomberg повідомив про зростання знижки на Urals Фото: нафта (GettyImages)
На тлі загострення ситуації на Близькому Сході знижка на сировину з РФ уперше за останній час збільшилася, що може призвести до скорочення доходів російського бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Дисконт на Urals збільшився

Згідно з даними аналітиків, 7-8 травня середній дисконт на російську нафту Urals, яка експортується через західні порти РФ, зріс до 23,9 долара за барель щодо еталонної нафти Brent. Ще 5 травня цей показник становив 22,67 долара за барель.

При цьому середня вартість Urals у західних російських портах 8 травня досягла 80,61 долара за барель.

Премія при поставках до Індії скоротилася

Після доставки в Індію російську нафту продовжують продавати з премією до Brent, однак і цей показник помітно знизився.

Якщо в середині квітня премія становила 6,75 долара за барель, то вже 7-8 травня вона опустилася до 2,4 долара.

Експерти зазначають, що наразі неможливо точно визначити, чи отримує Росія повну вигоду від різниці між експортною вартістю нафти і ціною після постачання кінцевим покупцям.

Нафтові доходи Кремля можуть знизитися

У Bloomberg також нагадали, що Москва активно використовує прибуток від продажу нафти і газу для фінансування війни проти України.

Збільшення дисконту на Urals обмежує надприбутки російських нафтових компаній, що також впливає на обсяг податкових надходжень до бюджету Кремля.

Нагадуємо, що влада Іраку повідомила про виявлення великого нафтового родовища в південній провінції Ен-Наджаф. За даними місцевої влади, площа покладів, розташованих біля кордону з Об'єднані Арабські Емірати, перевищує 8700 квадратних кілометрів.

Зазначимо, що на тлі війни в Ірані світові нафтові резерви почали скорочуватися прискореними темпами через зниження поставок сировини з країн Перської затоки. Аналітики попереджають, що ситуація на енергетичному ринку продовжує загострюватися на тлі нестабільності в регіоні.

Україна спільно з Німеччиною запустить програму Brave Germany
