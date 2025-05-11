Індія відкрила дамбу після перемир’я з Пакистаном

Нагадаємо, що 4 травня Індія перекрила воду через дамбу Багліхар на річці Ченаб.

Це рішення Індії стало наслідком терористичного нападу в Пахалгамі, штат Джамму і Кашмір, під час якого загинуло 26 осіб, переважно туристів.

Цього тижня, вночі 7 травня, Індія оголосила про початок операції "Сіндур", завдавши ударів по "терористичних" об'єктах у Пакистані. А вже цієї ночі Пакистан у відповідь розпочав операція "Буньян уль Марсус" проти Індії.

Обидві країни кілька разів обмінялися ударами, це призвело до жертв.

Вчора Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Переговори проходили за посередництва США.

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