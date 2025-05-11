Индия открыла дамбу после перемирия с Пакистаном

Напомним, что 4 мая Индия перекрыла воду через дамбу Баглихар на реке Ченаб.

Это решение Индии стало следствием террористического нападения в Пахалгаме, штат Джамму и Кашмир, во время которого погибло 26 человек, преимущественно туристов.

На этой неделе, ночью 7 мая, Индия объявила о начале операции "Синдур", нанеся удары по "террористическим" объектам в Пакистане. А уже этой ночью Пакистан в ответ приступил к операции "Буньян уль Марсус" против Индии.

Обе страны несколько раз обменялись ударами, это привело к жертвам.

Вчера Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры проходили при посредничестве США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.