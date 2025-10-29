Індія і РФ знайшли спосіб співпраці в обхід санкцій: про що йдеться

Індія і Росія знайшли спосіб співпраці в обхід західних санкцій, спрямованих проти Москви. Йдеться про співпрацю між Нью-Делі та підсанкційним авіабудівним концерном РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.
Мета співпраці з російським авіаконцерном - виробництво цивільних літаків. Так, у вівторок індійська державна авіакомпанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) оголосила про підписання відповідного контракту з United Aircraft Corporation (Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) у РФ - ред.).
"Це перший випадок, коли повноцінний пасажирський літак буде зроблено в Індії", - заявили в HAL.
Підписана в Москві угода передбачає виробництво двомоторних літаків типу SJ-100 для внутрішніх перевізників. Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх назвав контракт "важливою віхою" для цивільної авіації країни, яка "створить робочі місця і зміцнить незалежність Індії".
І HAL, і уряд охарактеризували співпрацю як "проривну для розвитку короткомагістральних перевезень".
Видання нагадує, що незважаючи на вторгнення РФ в Україну і спроби Індії налагодити тісніші стосунки зі США та іншими західними країнами, Нью-Делі зберігає політичні та економічні зв'язки з Москвою.
Уряд індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді досі не засудив російську агресію і натомість позиціонує себе як посередника, а також продовжує купувати нафту РФ, зазначає Der Standart.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що індійські НПЗ призупинили нові закупівлі російської нафти через нещодавні західні санкції. Однак нафтопереробні заводи вивчають можливості, як обійти обмеження, про що повідомляв Bloomberg.
Як відомо, минулого тижня США запровадили санкції проти нафтових гігантів Росії. Йдеться, зокрема, про "Роснефть" і "Лукойл".
ЄС також запровадив нові обмеження проти Москви - 23 жовтня блок схвалив 19-й пакет антиросійських санкцій, спрямований на енергетику, банки і технології.
Нафтові компанії Кремля і так званий "тіньовий флот" також опинилися під ударом Євросоюзу.