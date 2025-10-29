RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Индия и РФ нашли способ сотрудничества в обход санкций: о чем идет речь

Фото: индийский премьер Нарендра Моди и диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Индия и Россия нашли способ сотрудничества в обход западных санкций, направленных против Москвы. Речь идет о сотрудничестве между Нью-Дели и подсанкционным авиастроительным концерном РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

Цель сотрудничества с российским авиаконцерном - производство гражданских самолетов. Так, во вторник, индийская государственная авиакомпания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) объявила о подписании соответствующего контракта с United Aircraft Corporation (Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в РФ - ред.).

"Это первый случай, когда полноценный пассажирский самолет будет сделан в Индии", - заявили в HAL.

Подписанное в Москве соглашение предусматривает производство двухмоторных самолетов типа SJ-100 для внутренних перевозчиков. Министр обороны Индии Раджнат Сингх назвал контракт "важной вехой" для гражданской авиации страны, которая "создаст рабочие места и укрепит независимость Индии".

И HAL, и правительство охарактеризовали сотрудничество как "прорывное для развития короткомагистральных перевозок".

Издание напоминает, что несмотря на вторжение РФ в Украину и попытки Индии наладить более тесные отношения с США и другими западными странами, Нью-Дели сохраняет политические и экономические связи с Москвой.

Правительство индийского премьер-министра Нарендры Моди до сих пор не осудило российскую агрессию и вместо этого позиционирует себя как посредника, а также продолжает покупать нефть РФ, отмечает Der Standart.

Влияние санкций на сотрудничество Индии и РФ

Напомним, накануне стало известно, что индийские НПЗ приостановили новые закупки российской нефти из-за недавних западных санкций. Однако нефтеперерабатывающие заводы изучают возможности, как обойти ограничения, о чем сообщал Bloomberg.

Как известно, на прошлой неделе США ввели санкции против нефтяных гигантов России. Речь идет, в частности, о "Роснефти" и "Лукойле".

ЕС также ввел новые ограничения против Москвы - 23 октября блок одобрил 19-й пакет антироссийских санкций, направленный на энергетику, банки и технологии.

Нефтяные компании Кремля и так называемый "теневой флот" также оказались под ударом Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИндия