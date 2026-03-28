Індія схвалила закупівлю зброї на 25 млрд доларів, зокрема й російської, - ЗМІ

Індія схвалила закупівлю озброєння та військової техніки на суму 25 млрд доларів, зокрема й російських ракетних комплексів C-400.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними індійського Міноборони, придбання передбачає ще п'ять російських комплексів С-400 на суму близько 6,1 млрд доларів.
С-400 призначені для перехоплення далекобійних повітряних загроз над ключовими об'єктами.
Наразі Індія вже використовує три комплекси С-400, які застосовувалися під час чотириденної конфлікту з Пакистаном у травні минулого року. Ще два комплекси очікуються протягом найближчих місяці.
Зазначається, що це рішення може викликати невдоволення США, які раніше критикували Нью-Делі за угоди з Москвою, але підкреслює ставку Індії на старого союзника в передових технологіях.
Попри зниження обсягів, Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки для Індії, забезпечуючи понад третину закупівель озброєнь, йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) за 2025 рік, який відстежує глобальні продажі зброї.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна в Ірані підштовхнула Індію до відновлення прямих закупівель скрапленого природного газу (СПГ) у Росії. Це вперше з початку повномасштабної війни в Україні.
Також, за даними Bloomberg, кілька танкерів із російською нафтою, які спочатку прямували до країн Східної Азії, змінили курс і попрямували до Індії, що свідчить про відновлення інтересу Делі до російських енергоресурсів.