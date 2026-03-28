Индия одобрила закупку оружия на 25 млрд долларов, в том числе и российского, - СМИ

По данным индийского Минобороны, приобретение предусматривает еще пять российских комплексов С-400 на сумму около 6,1 млрд долларов.

С-400 предназначены для перехвата дальнобойных воздушных угроз над ключевыми объектами.

В настоящее время Индия уже использует три комплекса С-400, которые применялись во время четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае прошлого года. Еще два комплекса ожидаются в течение ближайших месяца.

Отмечается, что это решение может вызвать недовольство США, которые ранее критиковали Нью-Дели за сделки с Москвой, но подчеркивает ставку Индии на старого союзника в передовых технологиях.

Несмотря на снижение объемов, Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники для Индии, обеспечивая более трети закупок вооружений, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) за 2025 год, который отслеживает глобальные продажи оружия.