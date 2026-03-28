RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Индия одобрила закупку оружия на 25 млрд долларов, в том числе и российского, - СМИ

08:56 28.03.2026 Сб
2 мин
Это решение может вызвать недовольство США
aimg Татьяна Степанова
Фото: Индия одобрила закупку оружия на 25 млрд долларов, в том числе и российского (Getty Images)

Индия одобрила закупку вооружения и военной техники на сумму 25 млрд долларов, в том числе и российских ракетных комплексов C-400.

По данным индийского Минобороны, приобретение предусматривает еще пять российских комплексов С-400 на сумму около 6,1 млрд долларов.

С-400 предназначены для перехвата дальнобойных воздушных угроз над ключевыми объектами.

В настоящее время Индия уже использует три комплекса С-400, которые применялись во время четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае прошлого года. Еще два комплекса ожидаются в течение ближайших месяца.

Отмечается, что это решение может вызвать недовольство США, которые ранее критиковали Нью-Дели за сделки с Москвой, но подчеркивает ставку Индии на старого союзника в передовых технологиях.

Несмотря на снижение объемов, Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники для Индии, обеспечивая более трети закупок вооружений, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) за 2025 год, который отслеживает глобальные продажи оружия.

Сотрудничество Индии и РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что война в Иране подтолкнула Индию к возобновлению прямых закупок сжиженного природного газа (СПГ) у России. Это впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

Также, по данным Bloomberg, несколько танкеров с российской нефтью, которые изначально направлялись в страны Восточной Азии, изменили курс и направились в Индию, что свидетельствует о возобновлении интереса Дели к российским энергоресурсам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская ФедерацияИндия