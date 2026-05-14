Індія просить США продовжити дозвіл на імпорт російської нафти, - Bloomberg

За даними джерел видання, Нью-Делі звернувся до Вашингтона з проханням продовжити виняток із санкцій, який дозволяє купівлю російської нафти.

В Індії наголошують, що продовження блокади Ормузької протоки та загальна волатильність ринку створюють ризики для енергетичної безпеки країни.

"Індійські чиновники попередили США, що постачання залишається пріоритетом через постійну волатильність на ринку нафти, що матиме широкі наслідки, зокрема вплив на індійців, які страждають від дефіциту газу для приготування їжі", - пише Bloomberg.

Вашингтон вперше надав такий виняток у березні, а згодом розширив його до 16 травня, намагаючись водночас стримати зростання світових цін на нафту.

Попри те, що російська нафта формально не підпадає під загальні санкції, США раніше закликали Індію скоротити закупівлі, щоб посилити тиск на Росію через війну проти України.

Водночас Міністерство нафти Індії, МЗС країни, а також Міністерство фінансів США поки не надали коментарів журналістам.