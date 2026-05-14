Индия просит США продлить разрешение на импорт российской нефти, - Bloomberg

Индия обратилась к США с просьбой продлить действие специального разрешения на импорт российской нефти, срок которого истекает 16 мая. Причина - война на Ближнем Востоке затягивается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, Нью-Дели обратился к Вашингтону с просьбой продлить исключение из санкций, которое позволяет покупку российской нефти.
В Индии отмечают, что продолжение блокады Ормузского пролива и общая волатильность рынка создают риски для энергетической безопасности страны.
"Индийские чиновники предупредили США, что поставки остаются приоритетом из-за постоянной волатильности на рынке нефти, что будет иметь широкие последствия, в частности влияние на индийцев, которые страдают от дефицита газа для приготовления пищи", - пишет Bloomberg.
Вашингтон впервые предоставил такое исключение в марте, а затем расширил его до 16 мая, пытаясь одновременно сдержать рост мировых цен на нефть.
Несмотря на то, что российская нефть формально не подпадает под общие санкции, США ранее призвали Индию сократить закупки, чтобы усилить давление на Россию из-за войны против Украины.
В то же время Министерство нефти Индии, МИД страны, а также Министерство финансов США пока не предоставили комментариев журналистам.
Как недавно писали СМИ, индийские нефтепереработчики пытаются максимально использовать время до завершения действия исключения США из санкций для российской нефти. Также они расширяют круг поставщиков из-за последствий войны США и Израиля против Ирана.
В мае суточные объемы поставок нефти в Индию уже достигли рекордных 2,3 млн баррелей.
Индия - одна из стран, которая больше всего пострадала из-за блокады Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для мировых поставок энергоресурсов.
На фоне дефицита энергоресурсов премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан максимально экономить топливо и уменьшать потребление товаров, требующих значительных валютных затрат.
Между тем официальный Нью-Дели пытается балансировать между потребностями внутреннего рынка и санкционной политикой США.