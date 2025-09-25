Індія просить США дозволити купівлю іранської нафти замість російської, - Bloomberg

Майже 90% потреб Індії в нафті покриваються імпортом. Дешеву російську нафту хочуть замістити такою ж дешевою іранською.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Індійські чиновники знову заявили адміністрації Дональда Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти нібито можливе тільки за умови дозволу на закупівлі в Ірану та Венесуели.
Делегація, яка відвідала США цього тижня, підтвердила цей запит на зустрічах з американськими представниками, повідомили джерела, знайомі з переговорами.
За їхніми словами, індійська сторона наголосила, що одночасне припинення поставок нафти з Росії, Ірану та Венесуели може спричинити зростання світових цін.
Поїздка індійських представників до США відбулася після того, як Вашингтон запровадив жорсткі тарифи проти країни за торгівлю нафтою з Росією. Незважаючи на санкції, Індія продовжує закуповувати російську нафту, хоча й у менших обсягах.
Міністр торгівлі Індії Піюш Гойял заявив у Нью-Йорку, що країна має намір збільшити закупівлі американської нафти і газу. "Наші цілі в галузі енергетичної безпеки будуть значною мірою пов'язані зі США", - наголосив він.
Росія була змушена продавати нафту зі знижкою після того, як багато країн відмовилися від торгівлі з Москвою через війну проти України.
Майже 90% потреб Індії в нафті покриваються імпортом, і дешевші російські поставки допомогли знизити отримати надприбутки. Аналогічні знижки могла б дати і нафта з Ірану та Венесуели.
Індія припинила закупівлі іранської нафти 2019 року, а найбільша приватна компанія Reliance Industries Ltd. цього року зупинила імпорт із Венесуели через посилення американських санкцій. Додаткові закупівлі на Близькому Сході можливі, але вони виявляться дорожчими.
За даними Мінторгу Індії, у липні середня ціна російської нафти становила 68,90 доларів за барель. Для порівняння, нафта із Саудівської Аравії коштувала 77,50 доларів, а зі США - 74,20 доларів.
Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, що поставляється танкерами, тоді як Китай лідирує за загальним обсягом закупівель, включно з трубопровідними поставками.
Ринок нафти 2026 року може зіткнутися з надлишком пропозиції через нарощування видобутку країнами ОПЕК+ і незалежними виробниками. Це здатне чинити тиск на світові ціни.
Президент США Дональд Трамп у своєму виступі на Генасамблеї ООН назвав Індію і Китай найбільшими спонсорами війни Росії проти України, оскільки ці дві країни купують основний обсяг російської нафти.
У серпні Дональд Трамп запровадив 50% тариф на Нью-Делі через постачання російської нафти в Індію. Він звинуватив бізнес у "наживі" і заговорив про "війну Моді".