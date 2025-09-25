Индия просит США разрешить покупку иранской нефти вместо российской, - Bloomberg

Индийские чиновники вновь заявили администрации Дональда Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти якобы возможно только при условии разрешения на закупки у Ирана и Венесуэлы.

Делегация, посетившая США на этой неделе, подтвердила этот запрос на встречах с американскими представителями, сообщили источники, знакомые с переговорами.

По их словам, индийская сторона подчеркнула, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы может вызвать рост мировых цен.

Давление Вашингтона

Поездка индийских представителей в США состоялась после того, как Вашингтон ввел жесткие тарифы против страны за торговлю нефтью с Россией. Несмотря на санкции, Индия продолжает закупать российскую нефть, хотя и в меньших объемах.

Министр торговли Индии Пиюш Гойял заявил в Нью-Йорке, что страна намерена увеличить закупки американской нефти и газа. "Наши цели в области энергетической безопасности будут в значительной степени связаны с США", - подчеркнул он.

Российская нефть и импорт Индии

Россия была вынуждена продавать нефть со скидкой после того, как многие страны отказались от торговли с Москвой из-за войны против Украины.

Почти 90% потребностей Индии в нефти покрываются импортом, и более дешевые российские поставки помогли снизить получить сверхприбыли. Аналогичные скидки могла бы дать и нефть из Ирана и Венесуэлы.

Индия прекратила закупки иранской нефти в 2019 году, а крупнейшая частная компания Reliance Industries Ltd. в этом году остановила импорт из Венесуэлы из-за ужесточения американских санкций. Дополнительные закупки на Ближнем Востоке возможны, но они окажутся дороже.

Цены и перспективы рынка

По данным Минторга Индии, в июле средняя цена российской нефти составила 68,90 долларов за баррель. Для сравнения, нефть из Саудовской Аравии обошлась в 77,50 долларов, а из США - в 74,20 долларов.

Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой танкерами, тогда как Китай лидирует по общему объему закупок, включая трубопроводные поставки.

Рынок нефти в 2026 году может столкнуться с избытком предложения из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и независимыми производителями. Это способно оказать давление на мировые цены.