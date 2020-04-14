ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав разъяснил применение экспериментального препарата против COVID-19

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 12:30
Минздрав разъяснил применение экспериментального препарата против COVID-19
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Препарат "Плаквенил" разрешено использовать лишь в больницах с разрешения пациента

Экспериментальный препарат для лечения коронавируса "Плаквенил" можно использовать лишь под наблюдением врачей и с согласия пациента. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По словам министра, данный препарат нельзя использовать для самолечения.

"В середине марта впервые были заявления от врачей США, европейских врачей об удачном использовании "Плаквенила" в комплексной терапии для лечения коронавируса. Этот препарат был внесен в наш протокол лечения, как экспериментальный препарат. Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей в условиях медицинского учреждения. При использовании препарата четко прописано, о предоставлении информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Но ни одного процесса самолечения такого рода быть не может", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что препарат "Плаквенил", который может помогать при лечении коронавируса, будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе "Доступные лекарства".

Напомним, 3 апреля в регионы Украины должны были отправить 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни. Еще 750 упаковок остались в Киеве для быстрого реагирования.

До 70% инфицированных коронавирусом могут не иметь симптомов, - ученые Коронавирус в Киеве: умер еще один человек
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинымедпрепаратыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь