ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Індія надасть Україні 30 тис. таблеток гідроксіхлорохіну для боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 19:51
Індія надасть Україні 30 тис. таблеток гідроксіхлорохіну для боротьби з COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Ліки доставлять в Україну попри заборону експорту препарату в Індії

Індійський уряд надасть Україні на безоплатній основі партію у 30 тис. таблеток гідроксихлорохіну, який використовують для лікування хворих на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, рішення про поставку ліків в Україну було ухвалене після заборони експорту препарату з Індії.

"Я хочу висловити щиру вдячність індійському уряду за допомогу. Навіть попри заборону експорту гідроксихлорохіну за кордон, наші індійські друзі ухвалили це важливе для України рішення", - заявив Кулеба.

Після прибуття препарату, його передадуть Міністерству охорони здоров’я, яке розподілить ліки серед медичних закладів.

Раніше МОЗ включив гідроксихлорохін до протоколу лікування хворих на коронавірус. Крім того, до протоколу були внесені також експериментальні препарати "Фавіпіравір" та "Плаквеніл".

Зазначимо, що гідроксихлорохін найчастіше використовують як протималярійний препарат, його ефективність у лікуванні хворих на COVID-19 нині ретельно вивчається у багатьох країнах, зокрема у США та країнах ЄС.

Ще в березні американський президент Дональд Трамп закликав вакцинувати гідроксихлорохіном американців, що заразилися коронавірусом.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 15 квітня У МОЗ пропонують створити систему протиепідемічного захисту
Новини України лекарстваІндіямедпрепаратыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся