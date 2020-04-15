Індія надасть Україні 30 тис. таблеток гідроксіхлорохіну для боротьби з COVID-19

Ілюстративне фото (flickr)

Ліки доставлять в Україну попри заборону експорту препарату в Індії

Індійський уряд надасть Україні на безоплатній основі партію у 30 тис. таблеток гідроксихлорохіну, який використовують для лікування хворих на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, рішення про поставку ліків в Україну було ухвалене після заборони експорту препарату з Індії.

"Я хочу висловити щиру вдячність індійському уряду за допомогу. Навіть попри заборону експорту гідроксихлорохіну за кордон, наші індійські друзі ухвалили це важливе для України рішення", - заявив Кулеба.

Після прибуття препарату, його передадуть Міністерству охорони здоров’я, яке розподілить ліки серед медичних закладів.

Раніше МОЗ включив гідроксихлорохін до протоколу лікування хворих на коронавірус. Крім того, до протоколу були внесені також експериментальні препарати "Фавіпіравір" та "Плаквеніл".

Зазначимо, що гідроксихлорохін найчастіше використовують як протималярійний препарат, його ефективність у лікуванні хворих на COVID-19 нині ретельно вивчається у багатьох країнах, зокрема у США та країнах ЄС.

Ще в березні американський президент Дональд Трамп закликав вакцинувати гідроксихлорохіном американців, що заразилися коронавірусом.