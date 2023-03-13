Індія прагне уникати використання китайських юанів для оплати імпорту із РФ, - Reuters
Індія звернулася до банків та трейдерів із проханням уникати використання китайських юанів для оплати російського імпорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами трьох урядовців, Індія віддала б перевагу використанню дирхамів Об'єднаних Арабських Еміратів для розрахунків. Країна стала найбільшим покупцем російської нафти, а також вугілля зі знижкою.
"Один з урядовців, який безпосередньо залучений до цього питання, сказав, що Індію не влаштовує розрахунки у зовнішній торгівлі в юанях, але сказав, що розрахунки в дирхамах нормальні", - йдеться у матеріалі.
Інший посадовець повідомив, що Індія не може дозволити розрахунки в юанях, поки відносини між двома країнами не покращаться. Тисячі індійських та китайських військовослужбовців перебувають у протистоянні вздовж їхнього спірного гімалайського кордону з 2021 року, що кидає тінь на відносини загалом.
Минулого року найбільший виробник цементу в Індії UltraTech Cement використав китайський юань для перевезення російського вугілля, що викликало деякі побоювання у офіційних осіб, оскільки відносини між Індією та Китаєм погіршилися після смертельних прикордонних зіткнень у 2020 році у віддаленій долині Галван.
Два банківські чиновники заявили, що Резервний банк Індії не зацікавлений у зовнішньоторговельних розрахунках у юанях і підтвердили, що уряд відмовляє їх від використання цієї валюти. Вони також сказали, що Росія зацікавлена у розрахунках у юанях, оскільки це допомагає їм у закупівлі товарів із Китаю.
Нагадаємо, що Індія не порушуватиме західних санкцій щодо Росії, включно зі стелею цін на російську нафту на рівні 60 доларів.
Раніше повідомлялося, що Росія та Індія здійснюють більшість нафтових угод не в доларах, а в інших валютах через західні санкції.
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