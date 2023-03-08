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Через санкції. Росія та Індія не можуть платити в доларах за нафтовими угодами, - Reuters

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Москва, Середа 08 березня 2023 14:21
Через санкції. Росія та Індія не можуть платити в доларах за нафтовими угодами, - Reuters Фото: Росія та Індія відмовляються від долара у нафтових угодах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія та Індія проводять більшість нафтових угод не в доларах, а в інших валютах. Причиною цього стали західні санкції, зокрема нафтове ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Індія є третім у світі імпортером нафти, а РФ стала її головним постачальником після введення санкцій ЄС за вторгнення в Україну. Індія та Росія проводять нафтові угоди здебільшого у рублях та дирхамах (валюті Об'єднаних Арабських Еміратів).

За останні три місяці сума угод склала кількасот мільйонів доларів. Цей час збігається з введенням "стелі" на російську нафту.

За даними Reuters, що у світі фіксується часткове зменшення домінування долара, водночас зростає обіг інших валют.

Видання також зазначає, що Росія у майбутньому, ймовірно, не зможе ввести торгівлю у дирхамах ОАЕ через введення західних санкцій проти МТС Банку. За даними ЗМІ, саме цей банк надавав послуги для угод з Індією. Проте співрозмовники агентства зазначають, що недоларові угоди підтримали також три індійські банки.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що задоволені ефектом "стелі" на російську нафту.

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