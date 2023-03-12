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Індія вирішила не порушувати західні санкції проти РФ, - Bloomberg

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 21:10
Індія вирішила не порушувати західні санкції проти РФ, - Bloomberg Фото: Індія вирішила не порушувати західні санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Індія не порушуватиме західних санкцій щодо Росії, включно зі стелею цін на російську нафту на рівні 60 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, урядові органи попросили банки і трейдерів дотримуватися санкцій щодо РФ. Індійські чиновники не стали офіційно заявляти, що вони підтримають санкції та обмеження цін, накладені на Росію країнами "Великої сімки".

Індія провела детальне обговорення зі США та іншими країнами "Великої сімки" в кулуарах зустрічі країн "Великої двадцятки", і вони задоволені діями Делі, сказав один зі співрозмовників.

Індія і Китай стали основними покупцями російської нафти відтоді, як Росія почала війну в Україні. При цьому ще за рік до того Індія практично не купувала російську нафту, а сьогодні цей ринок став одним із ключових для Москви.

Раніше повідомлялося, що Росія та Індія здійснюють більшість нафтових угод не в доларах, а в інших валютах через західні санкції.

Крім того, у Білому домі заявили, що задоволені ефектом "стелі" на російську нафту.

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