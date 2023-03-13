Индия стремится избегать использования китайских юаней для оплаты импорта из РФ, - Reuters
Индия обратилась к банкам и трейдерам с просьбой избегать использования китайских юаней для оплаты российского импорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам трех чиновников, Индия предпочла бы использовать дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов для расчетов. Страна стала крупнейшим покупателем российской нефти, а также углем со скидкой.
"Один из чиновников, непосредственно вовлеченный в этот вопрос, сказал, что Индию не устраивает расчеты во внешней торговле в юанях, но сказал, что расчеты в дирхамах нормальны", - говорится в материале.
Другое чиновник сообщил, что Индия не может разрешить расчеты в юанях, пока отношения между двумя странами не улучшатся. Тысячи индийских и китайских военнослужащих находятся в противостоянии вдоль их спорной гималайской границы с 2021 года, что бросает тень на отношения в целом.
В прошлом году крупнейший производитель цемента в Индии UltraTech Cement использовал китайский юань для перевозки российского угля, что вызвало некоторые опасения у официальных лиц, поскольку отношения между Индией и Китаем ухудшились после смертельных пограничных столкновений в 2020 году в отдаленной долине Галван.
Два банковских чиновника заявили, что Резервный банк Индии не заинтересован во внешнеторговых расчетах в юанях и подтвердили, что правительство отказывает их от использования этой валюты. Они также сказали, что Россия заинтересована в расчетах в юанях, поскольку это помогает им закупать товары из Китая.
Напомним, что Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, включая потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия совершают большинство нефтяных сделок не в долларах, а в других валютах из-за западных санкций.
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