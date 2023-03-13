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Индия стремится избегать использования китайских юаней для оплаты импорта из РФ, - Reuters

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Индия, Понедельник 13 марта 2023 18:00
Индия стремится избегать использования китайских юаней для оплаты импорта из РФ, - Reuters Фото: Индия стремится избегать использования китайских юаней для оплаты импорта из РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Индия обратилась к банкам и трейдерам с просьбой избегать использования китайских юаней для оплаты российского импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам трех чиновников, Индия предпочла бы использовать дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов для расчетов. Страна стала крупнейшим покупателем российской нефти, а также углем со скидкой.

"Один из чиновников, непосредственно вовлеченный в этот вопрос, сказал, что Индию не устраивает расчеты во внешней торговле в юанях, но сказал, что расчеты в дирхамах нормальны", - говорится в материале.

Другое чиновник сообщил, что Индия не может разрешить расчеты в юанях, пока отношения между двумя странами не улучшатся. Тысячи индийских и китайских военнослужащих находятся в противостоянии вдоль их спорной гималайской границы с 2021 года, что бросает тень на отношения в целом.

В прошлом году крупнейший производитель цемента в Индии UltraTech Cement использовал китайский юань для перевозки российского угля, что вызвало некоторые опасения у официальных лиц, поскольку отношения между Индией и Китаем ухудшились после смертельных пограничных столкновений в 2020 году в отдаленной долине Галван.

Два банковских чиновника заявили, что Резервный банк Индии не заинтересован во внешнеторговых расчетах в юанях и подтвердили, что правительство отказывает их от использования этой валюты. Они также сказали, что Россия заинтересована в расчетах в юанях, поскольку это помогает им закупать товары из Китая.

Напомним, что Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, включая потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия совершают большинство нефтяных сделок не в долларах, а в других валютах из-за западных санкций.

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