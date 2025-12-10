Індія повертається до російської нафти: великі знижки переважили санкційні ризики

За даними джерел видання, державні Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. придбали близько 10 партій несанкціонованої російської нафти. Hindustan Petroleum Corp. очікує поставки в січні.

Ще один великий імпортер Nayara Energy не припиняв закупівель навіть після того, як ЄС вніс компанію до чорного списку. Разом ці чотири компанії забезпечили понад 60% усього імпорту нафти Індії у 2025 році, згідно з аналітикою Kpler.

Однак найбільша інтрига - відсутність на ринку Reliance Industries Ltd.

Конгломерат, який донедавна був головним покупцем російської нафти в Індії, практично припинив імпорт, навіть за довгостроковим контрактом із "Роснефтью" на 500 000 барелів на добу.

За словами джерел, компанія побоюється потрапити під санкції США та ЄС.

Ціни на російську нафту для індійських трейдерів нині становлять 40-45 доларів за барель, що утримує попит навіть на “сірих” маршрутах.

Очікується, що імпорт російської сирої нафти до Індії знизиться з пікових 2 млн барелів на добу (у червні) до 1,3 млн у грудні, а в січні - ще нижче.

Попри зменшення обсягів, питання залишається відкритим: чи задовольнять ці скорочення адміністрацію Трампа?

Вашингтон звинувачує Індію у фінансуванні війни Росії та наполягає на радикальному зменшенні співпраці з Кремлем. Торговельна угода між США та Індією все ще не підписана.

Аналітики Kpler зазначають, що Reliance очікує ще одну поставку - танкер Aqua Titan, який має прибути до порту Джамнагар 17 грудня. Однак через відсутність сигналів від багатьох суден, що проходять через Червоне море, не виключено, що інші вантажі все ще можуть прямувати до Індії.

Якщо Reliance остаточно відійде від російської нафти, "Роснефть" змушена буде шукати нові ринки збуту.

"Інші індійські переробники здатні компенсувати лише частину обсягів", - сказав Суміт Рітолія, провідний аналітик з переробки та моделювання в Kpler.

На його думку, у 2026 році імпорт російської нафти до Індії може стабілізуватися на рівні 1-1,2 млн барелів на добу.

Менші компанії, такі як Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. та HPCL-Mittal Energy Ltd., уже повністю припинили закупівлі в Росії.

Індія переглядає імпорт російської нафти

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти, користуючись низькими цінами та санкційними обмеженнями Заходу.

У 2023-2024 роках саме Індія забезпечила значну частину доходів Москви від продажу енергоносіїв.

У 2025 році ситуація змінилася: США та ЄС посилили тиск, розширили чорні списки та ввели нові вимоги щодо дотримання цінової стелі. Під санкції потрапили ключові російські компанії - "Роснефть" та "Лукойл", що ускладнило офіційні поставки.

Для Індії російська нафта залишалася важливою через її низьку ціну, однак геополітична рівновага стала все складнішою. Делі змушений балансувати між вигодою та ризиком втрати доступу до американських технологій, фінансування й партнерства.

Зниження імпорту та обережність великих гравців - сигнал, що ринок входить у фазу перебудови, а майбутні обсяги поставок залежатимуть від того, чи зможе Індія втримати рівновагу між Заходом і Росією, не провокуючи нових обмежень.