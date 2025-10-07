ua en ru
Індія почала платити за російську нафту в юанях, - Reuters

Індія, Вівторок 07 жовтня 2025 22:22
Індія почала платити за російську нафту в юанях, - Reuters Фото: Індія почала платити за російську нафту в юанях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Трейдери, які пропонують російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних заводів оплати в юанях. Одна компанія вже здійснила оплату у китайській валюті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, провідна індійська нафтова компанія Indian Oil Corp, контрольована державою, нещодавно здійснила оплату в китайській валюті за дві-три партії російської нафти.

Західні санкції, введені проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році, прискорили використання альтернативних валют, включаючи юань і дирхам ОАЕ, для розрахунків за нафтові угоди, в яких довгий час домінував долар.

У 2023 році індійські державні нафтопереробні заводи здійснили деякі платежі за російську нафту в юанях, але припинили це через невдоволення індійського уряду в період посилення напруженості у відносинах з Пекіном, хоча приватні нафтопереробні заводи продовжували використовувати китайську валюту.

Зараз трейдери, які мусили конвертувати платежі в дирхамах або доларах в юані, оскільки тільки ці валюти можна безпосередньо обміняти на рублі, необхідні для оплати виробникам, прагнуть усунути один дороговартісний етап з цього процесу.

Джерела Reuters також повідомили, що трейдери встановлювали ціни на російську нафту в доларах, щоб забезпечити дотримання цінового обмеження Європейського Союзу, і прагнули отримати еквівалентну оплату в юанях.

Зазначається, що платежі в юанях розширять доступність російської нафти для індійських державних нафтопереробних заводів, враховуючи, що деякі трейдери не приймають інші валюти.

Індія купує нафту у РФ

Нагадаємо, Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше ніж 1%.

За даними аналітиків, з 2022 року Індія змогла заощадити щонайменше 17 млрд доларів, збільшивши імпорт дешевої російської нафти.

Індійські олігархи купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують пальне в Європу, Африку та Азію. Доходи йдуть у військовий бюджет російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас президент США Дональд Трамп у серпні підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів. Крок спрямований на покарання Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти, що, за словами Трампа, фінансує війну Росії проти України.

США вже неодноразово тиснули на Індію через співпрацю з Росією у нафтовій сфері. Вашингтон звинувачує Нью-Делі у тому, що закупівля російської нафти за зниженими цінами допомагає Кремлю отримувати прибутки для фінансування війни проти України.

Тарифи в 50% з боку США можуть завдати економіці Індії збитків у 20 млрд доларів тільки за один рік.

Однак Індія лише незначно знизила закупівлі російської нафти після тарифів Трампа.

Російська Федерація НАФТА Індія
