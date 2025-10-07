Індія почала платити за російську нафту в юанях, - Reuters
Трейдери, які пропонують російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних заводів оплати в юанях. Одна компанія вже здійснила оплату у китайській валюті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел агентства, провідна індійська нафтова компанія Indian Oil Corp, контрольована державою, нещодавно здійснила оплату в китайській валюті за дві-три партії російської нафти.
Західні санкції, введені проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році, прискорили використання альтернативних валют, включаючи юань і дирхам ОАЕ, для розрахунків за нафтові угоди, в яких довгий час домінував долар.
У 2023 році індійські державні нафтопереробні заводи здійснили деякі платежі за російську нафту в юанях, але припинили це через невдоволення індійського уряду в період посилення напруженості у відносинах з Пекіном, хоча приватні нафтопереробні заводи продовжували використовувати китайську валюту.
Зараз трейдери, які мусили конвертувати платежі в дирхамах або доларах в юані, оскільки тільки ці валюти можна безпосередньо обміняти на рублі, необхідні для оплати виробникам, прагнуть усунути один дороговартісний етап з цього процесу.
Джерела Reuters також повідомили, що трейдери встановлювали ціни на російську нафту в доларах, щоб забезпечити дотримання цінового обмеження Європейського Союзу, і прагнули отримати еквівалентну оплату в юанях.
Зазначається, що платежі в юанях розширять доступність російської нафти для індійських державних нафтопереробних заводів, враховуючи, що деякі трейдери не приймають інші валюти.
Індія купує нафту у РФ
Нагадаємо, Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше ніж 1%.
За даними аналітиків, з 2022 року Індія змогла заощадити щонайменше 17 млрд доларів, збільшивши імпорт дешевої російської нафти.
Індійські олігархи купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують пальне в Європу, Африку та Азію. Доходи йдуть у військовий бюджет російського диктатора Володимира Путіна.
Водночас президент США Дональд Трамп у серпні підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів. Крок спрямований на покарання Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти, що, за словами Трампа, фінансує війну Росії проти України.
США вже неодноразово тиснули на Індію через співпрацю з Росією у нафтовій сфері. Вашингтон звинувачує Нью-Делі у тому, що закупівля російської нафти за зниженими цінами допомагає Кремлю отримувати прибутки для фінансування війни проти України.
Тарифи в 50% з боку США можуть завдати економіці Індії збитків у 20 млрд доларів тільки за один рік.
Однак Індія лише незначно знизила закупівлі російської нафти після тарифів Трампа.