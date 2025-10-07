Индия начала платить за российскую нефть в юанях, - Reuters
Трейдеры, которые предлагают российскую нефть, начали требовать от индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов оплаты в юанях. Одна компания уже произвела оплату в китайской валюте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, ведущая индийская нефтяная компания Indian Oil Corp, контролируемая государством, недавно произвела оплату в китайской валюте за две-три партии российской нефти.
Западные санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину в 2022 году, ускорили использование альтернативных валют, включая юань и дирхам ОАЭ, для расчетов за нефтяные сделки, в которых долгое время доминировал доллар.
В 2023 году индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы осуществили некоторые платежи за российскую нефть в юанях, но прекратили это из-за недовольства индийского правительства в период усиления напряженности в отношениях с Пекином, хотя частные нефтеперерабатывающие заводы продолжали использовать китайскую валюту.
Сейчас трейдеры, которые должны были конвертировать платежи в дирхамах или долларах в юани, поскольку только эти валюты можно напрямую обменять на рубли, необходимые для оплаты производителям, стремятся устранить один дорогостоящий этап из этого процесса.
Источники Reuters также сообщили, что трейдеры устанавливали цены на российскую нефть в долларах, чтобы обеспечить соблюдение ценового ограничения Европейского Союза, и стремились получить эквивалентную оплату в юанях.
Отмечается, что платежи в юанях расширят доступность российской нефти для индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов, учитывая, что некоторые трейдеры не принимают другие валюты.
Индия покупает нефть у РФ
Напомним, Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. До начала войны доля была менее 1%.
По данным аналитиков, с 2022 года Индия смогла сэкономить не менее 17 млрд долларов, увеличив импорт дешевой российской нефти.
Индийские олигархи покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Доходы идут в военный бюджет российского диктатора Владимира Путина.
В то же время президент США Дональд Трамп в августе подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти, что, по словам Трампа, финансирует войну России против Украины.
США уже неоднократно давили на Индию из-за сотрудничества с Россией в нефтяной сфере. Вашингтон обвиняет Нью-Дели в том, что закупка российской нефти по сниженным ценам помогает Кремлю получать прибыль для финансирования войны против Украины.
Тарифы в 50% со стороны США могут нанести экономике Индии ущерб в 20 млрд долларов только за один год.
Однако Индия лишь незначительно снизила закупки российской нефти после тарифов Трампа.