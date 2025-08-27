Індія втратить через мита Трампа більше, ніж зекономила на російській нафті, - Reuters

Індія після нових мит президента США Дональда Трампа може втратити значно більше, ніж змогла зекономити, купуючи дешеву російську нафту. Саме торгівельні оборудки Нью-Делі стали причиною тиску з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними аналітиків, з 2022 року Індія змогла заощадити щонайменше 17 мільярдів доларів, збільшивши імпорт дешевої російської нафти. Проте нові тарифи Трампа можуть в короткостроковій перспективі скоротити індійський експорт на 40% та призвести до втрати 37 мільярдів доларів, що вдвічі перекриває "профіт" від нафти з Росії.

" Наслідки тарифів будуть тривалими та можуть бути політично виснажливими для прем'єр-міністра Нарендри Моді, оскільки під загрозою опинилися тисячі робочих місць у трудомістких секторах, таких як текстиль, дорогоцінні камені та ювелірні вироби", - сказано у матеріалі.

Зараз все залежить від дій Індії. Найближчими тижнями реакція Нью-Делі може змінити багаторічне партнерство Індії та Росії, а також відносини з США, які життєво важливі для планів обох країн протистояти впливу Китаю, що тільки зростає.

Аналітик та засновник Делійської ради стратегічних та оборонних досліджень Хеппімон Джейкоб у коментарі виданню пояснив, що Індія навряд чи так легко відмовиться від торгівлі з РФ.

За його словами, щонайменше кілька років Росія буде потрібна, як постачальник оборонного обладнання та дешевої нафти. Також в Кремлі Індія хоче знайти геополітичну підтримку на континенті та підтримку з деяких політичних питань.

"Це робить Росію безцінним партнером для Індії", - пояснив він.

З іншого боку, проблема полягає в тому, що для Індії США також є найважливішим стратегічним партнером. Це ставить Нью-Делі "на розтяжку": індійський уряд повинен зробити вибір, але з відомих причин не спроможний на це принаймні поки що.