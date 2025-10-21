Індія переходить з російської на азійську нафту, - Bloomberg

Що передувало

Нагадаємо, що останнім часом США тиснуть на Індію, щоб вона обмежила імпорт російської сирої нафти в рамках зусиль щодо припинення війни в Україні.

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп заявив, що південноазіатська країна погодилася припинити всі закупівлі нафти з РФ, хоча Нью-Делі не підтвердив його коментарі. Місцеві нафтопереробні заводи загалом заявили, що вони скоротять, але не припинять, закупівлі у виробника ОПЕК+.

Половина мит, введених США на індійські товари, є відповіддю на триваючі закупівлі російської нафти. За словами американських чиновників, доходи від продажу енергоносіїв дозволяють Росії фінансувати війну проти України.

Після санкцій і відмови західних країн від закупівель нафти у Москви, Індія стала найбільшим покупцем російської сировини, яка продається зі знижкою.

На цьому фоні Трамп заявив, що має намір зберегти мита на індійський імпорт доти, доки ця країна купує російську нафту.