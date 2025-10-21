Индия переходит с российской на азиатскую нефть, - Bloomberg

По словам трейдеров, знакомых с этим вопросом, компания купила по меньшей мере 2,5 млн баррелей нефти, включая иракскую Basrah Medium, а также Al-Shaheen и Qatar Land.

Компания Reliance также проводила расследование относительно наличия нефти из региона по качеству, подобной российской.

Reliance также обращалась к большому количеству потенциальных контрагентов о наличии нефти из региона, качество которой подобно российской, сообщили трейдеры. Компания обычно была крупнейшим покупателем сырой нефти из РФ в Индии, полагаясь на эти потоки как на основу своей деятельности.