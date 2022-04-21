Индия отказалась принимать самолет Японии для доставки помощи беженцам из Украины, - СМИ

Руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити заявил, что Индия отказала в разрешении на посадку в стране самолета Японии, предназначенного для доставки гуманитарной помощи беженцам из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Японское правительство планировало в Индии загрузить в самолет гуманитарную помощь и доставить ее в Польшу и Румынию. Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такаичи раскритиковал премьер-министра Фумио Кисиду по этому поводу, "Очевидно, что правительство не проделало достаточной работы", - отметил Такаичи.