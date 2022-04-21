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Индия отказалась принимать самолет Японии для доставки помощи беженцам из Украины, - СМИ

Новина українською →
Индия, Четверг 21 апреля 2022 07:46
Индия отказалась принимать самолет Японии для доставки помощи беженцам из Украины, - СМИ Фото: Индия отказалась принимать самолет Японии для доставки помощи украинским беженцам (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити заявил, что Индия отказала в разрешении на посадку в стране самолета Японии, предназначенного для доставки гуманитарной помощи беженцам из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Японское правительство планировало в Индии загрузить в самолет гуманитарную помощь и доставить ее в Польшу и Румынию.

Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такаичи раскритиковал премьер-министра Фумио Кисиду по этому поводу,

"Очевидно, что правительство не проделало достаточной работы", - отметил Такаичи.

Напомним, в Японии призывают РФ вернуть деньги за украденные самолеты. Дочерняя компания японского банка SMBC Aviation Capital сдала в лизинг России десятки самолетов и теперь не может их вернуть.

Мы также писали о том, что Япония приняла санкционные законопроекты для устранения "лазеек" России.

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