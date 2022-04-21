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Індія відмовилася приймати літак Японії для доставки допомоги біженцям з України, - ЗМІ

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Індія, Четвер 21 квітня 2022 07:46
Індія відмовилася приймати літак Японії для доставки допомоги біженцям з України, - ЗМІ Фото: Індія відмовилася приймати літак Японії для доставки допомоги українським біженцям (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Керівник правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті заявив, що Індія відмовила в дозволі на посадку в країні літака Японії, призначеного для доставлення гуманітарної допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.

Японський уряд планував в Індії завантажити в літак гуманітарну допомогу і доставити її в Польщу і Румунію.

Допомога була запитана Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Такаїчі розкритикував прем'єр-міністра Фуміо Кісіду з цього приводу,

"Очевидно, що уряд не виконав достатньої роботи", - зазначив Такаїчі.

Нагадаємо, в Японії закликають РФ повернути гроші за вкрадені літаки. Дочірня компанія японського банку SMBC Aviation Capital здала в лізинг Росії десятки літаків і тепер не може їх повернути.

Ми також писали про те, що Японія прийняла санкційні законопроєкти для усунення "лазівок" Росії.

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