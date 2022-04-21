Індія відмовилася приймати літак Японії для доставки допомоги біженцям з України, - ЗМІ

Керівник правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті заявив, що Індія відмовила в дозволі на посадку в країні літака Японії, призначеного для доставлення гуманітарної допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.

Японський уряд планував в Індії завантажити в літак гуманітарну допомогу і доставити її в Польщу і Румунію. Допомога була запитана Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Такаїчі розкритикував прем'єр-міністра Фуміо Кісіду з цього приводу, "Очевидно, що уряд не виконав достатньої роботи", - зазначив Такаїчі.