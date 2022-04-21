Індія відмовилася приймати літак Японії для доставки допомоги біженцям з України, - ЗМІ
Керівник правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті заявив, що Індія відмовила в дозволі на посадку в країні літака Японії, призначеного для доставлення гуманітарної допомоги біженцям з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.
Японський уряд планував в Індії завантажити в літак гуманітарну допомогу і доставити її в Польщу і Румунію.
Допомога була запитана Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Такаїчі розкритикував прем'єр-міністра Фуміо Кісіду з цього приводу,
"Очевидно, що уряд не виконав достатньої роботи", - зазначив Такаїчі.
Нагадаємо, в Японії закликають РФ повернути гроші за вкрадені літаки. Дочірня компанія японського банку SMBC Aviation Capital здала в лізинг Росії десятки літаків і тепер не може їх повернути.
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