Індія найближчим часом почне купувати менше російської нафти, - Мінфін США

Індія купує нафту у РФ

Нагадаємо, Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше ніж 1%.

За даними аналітиків, з 2022 року Індія змогла заощадити щонайменше 17 млрд доларів, збільшивши імпорт дешевої російської нафти.

Водночас президент США Дональд Трамп у серпні підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів.

США вже неодноразово тиснули на Індію через співпрацю з Росією у нафтовій сфері. Вашингтон звинувачує Нью-Делі у тому, що закупівля російської нафти за зниженими цінами допомагає Кремлю отримувати прибутки для фінансування війни проти України.

Тарифи в 50% з боку США можуть завдати економіці Індії збитків у 20 млрд доларів тільки за один рік. Однак Індія лише незначно знизила закупівлі російської нафти після тарифів Трампа.